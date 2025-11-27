رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به پایان نام نویسی نخستین جشنواره قرآنی خانواده بهشتی از مشارکت و ثبت‌نام سه‌هزار و ۷۲۵ نفر در این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد باقری بیلندی، رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: فرآیند نام‌نویسی در نخستین جشنواره سراسری قرآن و عترت «خانواده بهشتی» ویژه همسران، فرزندان اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به پایان رسید و در مجموع، سه هزار و ۷۲۵ نفر از خانواده‌های جامعه سلامت، ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌اند.

آقای باقری ادامه داد: اقبال خانواده‌ها برای شرکت در این جشنواره باعث شد دبیرخانه مهلت شرکت در آن را تا ۲۵ آبان‌ماه تمدید کند، که این اقدام نیز با همراهی خوب خانواده‌ها مواجه شد.

وی اضافه کرد: جشنواره در دو حوزه آوایی و معارفی و در قالب ۲۱ رشته طراحی شده است و شرکت‌کنندگان نیز در هفت گروه سنی دسته‌بندی شده‌اند تا همه اعضای خانواده بتوانند در فضایی مناسب با توانایی خود در جشنواره حضور داشته باشند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت شرکت توضیح داد: جشنواره برای چهار گروه سنی شامل؛ فرزندان ۱۳ تا ۱۵ سال، فرزندان ۱۶ تا ۱۸ سال، فرزندان بالای ۱۸ سال و همسران اعضای هیئت علمی و کارکنان بدون محدودیت سنی تعریف شده است.

آقای باقری بیلندی همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای توسعه جشنواره گفت: با توجه به اینکه نخستین دوره با استقبال چشمگیر روبه‌رو شد، در دوره آینده تلاش خواهیم کرد دامنه رشته‌ها و بخش‌ها را با نیازسنجی دقیق افزایش دهیم. این جشنواره قرار است به بستری فراگیر برای خانواده بزرگ وزارت بهداشت تبدیل شود.

وی با قدردانی از مشارکت دانشگاه‌ها، ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، مشهد، اصفهان، بیرجند و اراک بیشترین آمار ثبت‌نامی را به خود اختصاص داده‌اند و این موفقیت مرهون همراهی معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی و نیز ادارات قرآن و عترت این دانشگاه‌هاست.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه جشنواره با محوریت خانواده بهشتی و با رویکرد تقویت بنیان‌های معنوی و قرآنی خانواده‌های جامعه پزشکی برگزار می‌شود، افزود: مشارکت گسترده خانواده‌ها، مسئولیت ما برای برنامه‌ریزی دوره‌های بعد را سنگین‌تر می‌کند. امیدواریم بتوانیم تجربه‌ای پویا‌تر و اثرگذارتر را برای خانواده‌های نظام سلامت رقم بزنیم.