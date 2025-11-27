پخش زنده
امروز: -
رزمایش امنیتی «میعاد رضویون» با حضور مسئولان سپاه قدس گیلان، مسئولان شهرستان رشت و ۸۰۰ خوروی گشت در مقر سپاه مرکزی رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رزمایش امنیتی «میعاد رضویون» با عنوان «بسیج، جان پناه مردم» با حضور نمایندگان سپاه قدس گیلان، فرماندار و فرمانده فراجا رشت و ۸۰۰ خودروی گشتی، امنیتی و اطلاعاتی بسیج به نیت ۸ هزار شهید استان، از سوی سپاه ناحیه مرکزی رشت و با رمز «یا فاطمة الزهرا (س)» در مقر سپاه ناحیه مرکزی رشت به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این رزمایش، با تاکید بر اینکه بسیج جان پناه مردم است، گفت: در شامگاه ششمین روز از هفته بسیج، بزرگترین رزمایش گشتهای رضویون و گشتهای محله محور بسیج در قالب رزمایش بسیج «بسیج، جان پناه مردم» برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه هدف از گشتهای محله محور برقراری امنیت و آرامش در شهر است، گفت: نقش نیروی مقاومت بسیج در عرصههای مختلف امنیتی مبتنی بر اشراف دقیق موقعیت محلات، با هم افزایی فراجا، موجب امنیت پایدار شهروندان خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به آمادگی بسیجیان در ایجاد و ارتقاء امنیت پایدار شهری، گفت: افزایش ارتباط فکری و ظهور همدلی و همراهی مردم با نیروهای امنیتی بسیج از اهداف گشتهای رضویون در سطح محلات است که در طول سال از سوی پایگاههای بسیج اجرا میشود.
سرهنگ پاسدار حسن امینی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت در ۱۱ نقطه ثابت ایست و بازرسی معابر رشت، در کنار نیروهای فراجا، گشتهای خودرویی را برای ارتقا امنیت شهر اجرا کردند.
وی با بیان اینکه بسیجیان با تاسی از بزرگ بسیجی انقلاب، به فرموده رهبر معظم انقلاب، «بسیحی یعنی سلیمانی»، به میدان عمل آمدند، گفت: پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، گشتهای محله محور و رضویون و بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت همچنان برقرار است.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر مردمی سازی مقاومت برای پشتیبانی از گردانها، ردهها و یگانهای بسیج، گفت: با همراهی بسیج خواهران و آحاد مردم، بیش از ۹۰ هزار وعده غذای گرم، هنگام اجرای گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی به دست بسیجیان رسید.
فرماندار رشت هم در این جمع، با اشاره به اهمیت نقش بسیج در صف مقدم خدمت رسانی به مردم، گفت: حضور مقتدرانه بسیج در عرصههای مختلف یادآور مجاهدتهای ارزشمند رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس دانست.
اسماعیل میرغضنفری با گرامیداشت روز بسیج، عنوان بسیجی در خدمت به مردم را برای خود افتخار دانست و افزود: در کنار بسیج، برای خدمت صادقانه به مردمانی که به فرموده امامین انقلاب ولی نعمت هستند ایستادهایم و در کنار یکدیگر برای مردم شریف گیلان و شهر رشت تلاش میکنیم.