شهرستان گناباد با تولید سالیانه بیش از ۱۲ هزار تن گوشت مرغ در رتبه چهارم استان خراسان رضوی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان، در مجموع ۲۷۴ نوبت جوجه ریزی در مرغداری های گوشتی شهرستان انجام شده که تعداد جوجهریزی شده به رقم ۶ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۱۴ قطعه رسیده استو بر اساس برآوردهای انجام شده، انتظار می رود حدود ۱۱ هزار و ۹۶۵ تن گوشت مرغ از این مسیر تولید و به بازار مصرف عرضه شود.
اسماعیل قربانی با اشاره به ظرفیت مرغداری های شهرستان خاطرنشان کرد: گناباد دارای ۸۴ واحد مرغداری فعال گوشتی با ظرفیت اسمی دو میلیون و ۱۳۰ هزار قطعه است که این ظرفیت، بستر مناسبی برای افزایش تولید و پوشش نیاز منطقه ای فراهم کرده است.
قربانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۸ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۵۱۳ قطعه جوجه ریزی انجام شد که منجر به تولید ۱۴ هزار و ۳۳۰ تن گوشت مرغ شد.
وی در پایان با اشاره به جایگاه شهرستان در سطح استان گفت: با عملکرد مطلوب واحدهای مرغداری، گناباد پس از شهرستان های سبزوار، تربت جام و زاوه، در رتبه چهارم استان خراسان رضوی از نظر میزان جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ قرار گرفته است که نشان از نقش کلیدی این شهرستان در تأمین امنیت غذایی استان دارد.