با حضور استاندار آذربایجان غربی روند ساخت ساختمان جدید مرکز جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان غربی از ساختمان جدید مرکز جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در ارومیه بازدید کرد و در جریان روند تکمیل این مجتمع امدادی و درمانی قرار گرفت.
استاندار آذربایجان غربی در این بازدید با اشاره به متوقف بودن روند اجرایی ساختمان نیمه تمام جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی به مدت ۱۸ سال از اهتمام دولت برای اتمام طرحهای نیمه تمام در استان خبر داد و گفت: طرحهای مثل طرح نیمه تمام جمعیت هلال احمر در استان به تعداد بسیار وجود دارد که در صدد اتمام تمام این طرحهای نیمه تمام در استان هستیم.
رضا رحمانی با بیان این که ساختمان نیمه تمام خدماتی و درمانی جمعیت هلال احمر استان تا سال آینده به بهره برداری میرسد گفت: تجهیز بیش از پیش تجهیزات جمعیت هلال احمر استان در کنار سایر دستگاههای خدمات رسان یکی از مهمترین اولویتهای اجرایی استان است که بدان تاکید میشود.
ساختمان جدید خدماتی و درمانی جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با زیربنایی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع در ۱۳ طبقه در حال ساخت بوده که از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
تا به حال برای این ساختمان که کاربری اداری، فرهنگی، درمانی، امدادی و آموزشی دارد بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است که طبق اعلام مسئولان جمعیت هلال احمر استان تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری میرسد.
همچنین استاندار آذربایجان غربی از روند توزیع خودروهای اداری به تعداد ۱۲ خودرو به شعب هلال احمر سراسر استان و عملیاتی شدن طرح استقرار آمبولانسهای این نهاد امدادی در پاسگاههای امداد و نجات جمعیت هلال احمر سطح استان نیز بازدید کرد.
بازدید از درمانگاه و مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر مرکز استان از دیگر برنامههای استاندار آذربایجان غربی در بازدید از بخشهای مختلف جمعیت هلال احمر استان بود.