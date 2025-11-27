به دنبال تشدید نظارت و برخورد با مراکز غیرمجاز، مطب یک دندانپزشک فاقد مجوز در میدان صنعت یزد مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مطب این دندانپزشک به دلیل مداخله در امور پزشکی و نداشتن مجوز مهر و موم شد تا ادامه رسیدگی به تخلفات مرتکب شده در مراجع قضایی انجام گیرد.

دکتر زارع تصریح کرد: شهروندان گرامی برای درمان، از مراجعه به مراکز درمانی فاقد مجوز خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلفات درمانی می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح نمایند.