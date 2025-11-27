سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پرونده یک رویداد و جشنواره هنری نباید بعد از اجرا بسته شود و باید با تکیه بر خرد جمعی آن را آسیب شناسی کرده و ضمن شناسایی نقاط قوت و کاستی ها، زمینه برگزاری با کیفیت‌تر دوره بعدی را فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی احمدی در نشست شورای سیاست‌گذاری هجدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر با اعلام این مطلب، گفت: در کنار دبیر جشنواره که یک شخصیت برجسته علمی در حوزه هنر‌های تجسمی است، نیاز به حضور یک دبیر اجرایی احساس می‌شود که روند برگزاری جشنواره هنر‌های تجسمی فجر را تسهیل کرده و انجام فرآیند‌ها را تسریع ببخشد.

وی افزود: جشنواره باید زمینه مناسب را برای دیده شدن توانمندی‌های هنرمندان فراهم آورد. چون دیده شدن جزیی از خصلت‌های لاینفک جامعه هنری است.

احمدی اضافه کرد: جریان سازی یکی از کارکرد‌های مهم جشنواره‌های هنری است. یک جشنواره هنری در کنار جریان سازی باید دارای چند ویژگی باشد که نوآوری، اولین ویژگی است. جشنواره امسال باید با سال گذشته هم در محتوا و هم در اجرا متفاوت باشد وگرنه درگیر تکرار مکررات خواهیم شد.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: یک جشنواره موفق باید مسئولیت اجتماعی داشته و به طرح موضوع‌های مبتلابه جامعه بپردازد. به عنوان نمونه، موضوع آب اصلی‌ترین چالشی است که کشور امروز با آن مواجه است، من به دبیر جشنواره پیشنهاد دادم به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شود. جشنواره می‌تواند به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته و در قالب آثار حاضر در جشنواره، سطح آگاهی جامعه در این خصوص را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: در موضوع هنر، تکنیک اجرا فقط یک بعد ماجرا است و محتوای پیامی که به مخاطب منتقل می‌شود، شاید بسیار مهم‌تر از تکنیک است که ضمن آموزش، جامعه را به فکر وا می‌دارد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح ویژگی دیگر جشنواره‌های موفق، گفت: جشنواره باید بتواند ظرفیت‌ها و ذوقیات هنرمندان ما را به منصه ظهور برساند. در یک جشنواره است که مشخص می‌شود بیشترین تمایل هنرمندان به کدام گرایش از هنر‌های تجسمی است تا در برنامه ریزی‌ها بتوان بر اساس آن پیش رفت.