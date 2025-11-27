به مناسبت هفته بسیج، ۲ طرح اقتصادی و فرهنگی در روستای تندک ششتمد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با هفته بسیج، یک سالن پرورش قارچ به مساحت ۱۰۰ مترمربع در روستای تندک ششتمد راه‌ اندازی شد که گامی در راستای توسعه فعالیت‌ های اقتصادی و اشتغالزایی در این منطقه است.

همچنین، کارگاه عروسک‌ سازی این روستا نیز با گسترش فضا و تجهیزات، بازگشایی شد.

این کارگاه با جذب ۱۵۰ میلیون تومان از اعتبارات اقتصاد مقاومتی، توسعه و تجهیز شده است و هم اکنون زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر از اهالی را فراهم کرده است.

محصولات این کارگاه به بازار تهران ارسال می‌ شود.

جشنواره غذای محلی در مسجد چهارده معصوم روستای تندک نیز برگزار شد. در این جشنواره، از عوامل ۳۰ غذای منتخب و همچنین از همه شرکت‌ کنندگان، با اهدای هدایایی به رسم یادبود قدردانی شد.