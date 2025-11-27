پخش زنده
بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر بانوان ایران با حضور دوازه تیم از شنبه هشتم آذرماه آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم والیبال بانوان ماجان مازندران درباره هدف حضور این تیم در لیگ برتر اظهار داشت: پروژه تیم کمتر از ۱۸ سال در لیگ برتر بخشی از برنامه بلندمدت فدراسیون برای ساخت نسل آینده تیم ملی بزرگسالان است که در این دوره در استان مازندران و با همراهی مجموعه ماجان دنبال میشود.
لی دوهی با اشاره به اینکه فصل گذشته نیز هدایت تیم کمتر از ۲۰ سال را در همین سطح از لیگ زنان بر عهده داشت، گفت: هدف اولیه در این فصل، حضور در جمع چهار تیم برتر سوپرلیگ است و هدف بزرگتر، آمادهسازی بازیکنانی است که بهتازگی در مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا در بحرین مدال طلا کسب کردند تا بتوانند در آینده وارد ترکیب تیم ملی بزرگسالان شوند. فدراسیون میخواهد تیم پشتیبانی برای بزرگسالان شکل بگیرد تا رقابت سالمی میان ردههای ملی ایجاد شود.
سرمربی تیم والیبال ماجان مازندران درباره ساختار این فصل تیم و ترکیب بازیکنان، افزود: هسته اصلی تیم از بازیکنان ملیپوش کمتر از ۱۸ سال تشکیل شده و برای تکمیل ترکیب، بازیکنان سال بعد این رده سنی که پیش از این در تیم کمتر از ۱۶ سال حضور داشتند، نیز اضافه شدهاند؛ چه آنهایی که در تیم بودند، چه بازیکنانی که خط خوردند. این ترکیب جوان با هدف رشد یکپارچه و آمادهسازی برای ردههای بالاتر کنار هم قرار گرفته است.
لی دوهی روند تمرینات و رویکرد آمادهسازی تیم برای فصل جدید را مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد: بازیکنان مدت طولانی در اردو و مسابقات تیم ملی کنار هم بودند و هماهنگی خوبی دارند. این روزها تمرکز اصلی روی افزایش توان بدنی، استقامت و ارتقای تکنیکهای فردی است. بازیکنان ۱۶ و ۱۷ ساله نیز در کنار قهرمانان آسیا در حال یادگیری هستند تا به سطح استاندارد تیم برسند.
وی که مسئولیت هدایت تیمهای ملی بانوان ایران را برعهده دارد، درباره هماهنگی میان برنامههای تیم ملی و آغاز تمرینات تیم ماجان گفت: در مدت حضور در اردوهای تیم ملی، هماهنگیها ازسوی فدراسیون، سرپرست تیم و مجموعه ماجان انجام شد. تمرینات تیم از حدود یک هفته مانده به شروع مسابقات آغاز شد و تلاش شده زمان موجود به بهترین شکل مدیریت شود.
لی دوهی درباره تأثیر حضور بازیکنان نوجوان در سطح لیگ برتر تصریح کرد: رقابت با تیمهای بزرگسال باعث افزایش اعتماد به نفس، بهبود کیفیت تصمیمگیری و آشنایی بازیکنان جوان با فضای واقعی مسابقه میشود. این سطح از بازی به آنها کمک میکند تجربههای تاکتیکی بیشتری کسب کنند و با تنوع ترفندهای بازی آشنا شوند.
لی دوهی به سطح سوپرلیگ زنان ایران اشاره کرد و اظهار داشت: سطح لیگ برتر زنان ایران میتواند بالاتر باشد. یکی از عوامل اصلی پیشرفت لیگها در دنیا حضور بازیکنان خارجی و ورود سبکهای مختلف بازی است. نبود این فضا موجب میشود لیگ ایران تنها با یک سبک محدود پیش برود. همچنین زمان آمادهسازی تیمها برای سوپرلیگ کوتاه است؛ اگر دوره تمرینات طولانیتر باشد و از سه تا چهار ماه قبل شروع شود، تیمها آمادگی و کیفیت بالاتری خواهند داشت.
تیم ماجان مازندران در هفته نخست لیگ برتر بانوان در گروه نخست این رقابتها به مصاف کلینیک دکتر فرهاد میرود.