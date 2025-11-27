وزیر میراث‌فرهنگی ایران با ابلاغ پیام رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور چین، بر تقویت و ارتقای روابط فرهنگی، گردشگری و میراثی میان دو کشور تاکید و مجموعه‌ای از ابتکارات پیشنهادی را برای گشودن سرفصل جدید همکاری‌ها مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان و سون یِلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین امروز پنج‌شنبه در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا، با یکدیگر دیدار و بر تعمیق همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و میراث‌فرهنگی و گسترش روابط میان تهران و پکن تاکید کردند.

سید رضا صالحی‌امیری در این دیدار گفت: من حامل پیام آقای پزشکیان برای شما و رئیس‌جمهور چین هستم؛ رئیس‌جمهور ایران تأکید دارد که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما بسیار مستحکم است و باید این استحکام در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز تقویت شود. انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران این است که همکاری‌های فرهنگی ما وارد مرحله اجرایی و تعمیق‌ یافته شود.

سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه تمدنی دو کشور افزود: ایران و چین هر دو دارای عمق تاریخی و تمدنی هستند و باور دارم که باید همکاری‌های ما در حوزه فرهنگ بیش از گذشته توسعه یابد. وزارتخانه‌های فرهنگی دو کشور ظرفیت آن را دارند که تبادلات جدی‌تر و مؤثرتری شکل دهند.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشورمان با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ و گردشگری چین برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در بهمن‌ماه و همچنین جشن نوروز با حضور ۱۳ کشور عضو افزود: جنابعالی مهمان ویژه جمهوری اسلامی ایران خواهید بود و این حضور می‌تواند مسیر‌های جدیدی برای ملاقات‌های دوجانبه و آغاز سرفصل‌های تازه همکاری ایجاد کند.

ابتکار‌های جدید ایران برای تعمیق همکاری‌های فرهنگی و گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی سپس به مجموعه‌ای از نظریات راهبردی ایران در حوزه همکاری‌های آسیایی اشاره کرد و گفت: ایده ایجاد سازوکاری آسیایی برای همکاری‌های بیشتر در حوزه میراث‌فرهنگی، می‌تواند قدرت نرم کشور‌های قاره آسیا را افزایش دهد.

وی همچنین به مناسبت فرارسیدن پنجاه‌وپنجمین سال روابط رسمی دو کشور افزود: سال ۲۰۲۶ فرصت مهمی برای نام‌گذاری این سال به عنوان سال همکاری‌های مشترک ایران و چین در حوزه‌های مختلف فرهنگی، باستان‌شناسی و نمایشی است. باستان‌شناسان چینی در کاوش‌های چند نقطه ایران ـ از جمله ماسوله که در آستانه ثبت‌جهانی است ـ نقش مهمی ایفا کرده‌اند و این مسیر می‌تواند توسعه یابد.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ایران گفت: ایران یکی از امن‌ترین کشور‌های منطقه است و ظرفیت ۲۰ نوع گردشگری شناخته‌شده جهانی را داراست. اما سطح تعاملات گردشگری ما با چین متناسب با روابط راهبردی دو کشور نیست. ایران آماده همکاری با چین در حوزه فناوری‌های موزه‌ای و هوش مصنوعی برای معرفی جذابیت‌های فرهنگی است.

استقبال چین از پیشنهاد‌های ایران و تاکید بر گسترش اقدامات عملی مشترک

سون یِلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین نیز در این دیدار با استقبال از دیدگاه‌های ایران گفت: پیشنهاد‌های شما بسیار مهم و ارزشمند است و می‌تواند به نفع هر دو کشور باشد. در حوزه گردشگری، مبنای همکاری‌های بیشتر چین و ایران مطلوب است و می‌توان همکاری‌های گسترده‌تری شکل داد.

سون یِلی در خصوص پنجاه‌وپنجمین سال روابط دو کشور گفت: این مناسبت بسیار مهم است و ما از این ابتکار استقبال می‌کنیم. می‌توانیم نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و طرح های مشترک برگزار کنیم و همکاری‌ها باید بر اساس اقدامات عملی تنظیم شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران درباره ایجاد سازوکار آسیایی جدید در حوزه میراث‌فرهنگی افزود: این ایده بسیار خوب است و می‌توانیم در چارچوب این سازوکار تعاملات مشترک بیشتری را پیش ببریم.

وزیر فرهنگ و گردشگری چین همچنین از صالحی‌امیری برای سفر رسمی مجدد به چین دعوت کرد و گفت: در چین رویداد‌های فرهنگی گسترده‌ای در قالب ابتکار کمربند و جاده برگزار می‌شود و ما آماده توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های نمایشگاهی، باستان‌شناسی و فرهنگی با ایران هستیم.