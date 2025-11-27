طبق آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از ابتدای سال آبی تا کنون میزان بارش در استان تهران حدود صفر بوده درحالی که این رقم در زمان مشابه پارسال ۴۶ میلی متر ثبت شده است.

میزان آب سد‌های تامین کننده، استان تهران بر اساس آمار و داده‌های منابع آب ایران مطلوب نیست بر این اساس سد لار یک درصد، سد لتیان وماملو ۷ درصد، سد امیرکبیر ۵ درصد و سد طالقان ۳۲ درصد آب دارد.

معصومه مرزبند گزارش می‌دهد؛