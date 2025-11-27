پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
وی افزود : همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان، افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است. فردا کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما در اغلب نقاط استان پیش بینی میشود.
از روز دوشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت.
در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۲۹.۸ درجه و ایذه با دمای ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۸ درجه و کمینه دمای ۱۰.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.