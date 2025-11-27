جلسه‌ای جهت بررسی و حل و فصل اختلافات چندین‌ساله بر سر اراضی بین دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بنیاد مستضعفان خوزستان، با حضور دادستان مرکز استان، معاون قضایی دادگستری، به همراه مدیران و کارشناسان دو سازمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشستی با هدف بررسی و حل اختلافات مربوط به اراضی میان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بنیاد مستضعفان استان خوزستان، با حضور مقامات قضایی و مدیران دو نهاد برگزار شد.

در این نشست، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به تاریخچه این اختلاف گفت: سال‌هاست که این موضوع میان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بنیاد مستضعفان مطرح است و موجب ایجاد چالش‌هایی در زمینه مدیریت اراضی شده است.

وی افزود: اختلافات موجود عمدتاً ناشی از اشتباه در تفکیک مالکیت اراضی بوده است. این موضوع، از نظر قانونی باید به نحو دقیق بررسی و حل‌وفصل شود تا حقوق طرفین حفظ گردد و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.

خلفیان اظهار داشت: برای رفع این مسائل می‌بایست با همکاری و تعامل میان دو طرف و رعایت حقوق قانونی سازمان‌ها، به یک راهکار منطقی دست یافت.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه ابراز امیدواری کرد که با مشارکت و همکاری نزدیک طرفین، این پرونده به نحو شایسته خاتمه یابد.

عیسی پور سلیمی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت شفافیت در این پرونده از طرفین خواست که همکاری لازم برای حل اختلافات را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: ضروری است که در این موضوع اصل عدالت و رعایت حقوق هر دو طرف لحاظ شود و نگاه مسئولانه‌ای به حل این پرونده وجود داشته باشد.

در جریان این جلسه، مدیران و کارشناسان دو طرف ضمن ارائه مستندات و تلاش برای تبیین مواضع خود، بر رسیدن به توافقی متقابل که حقوق طرفین را تضمین کند، تأکید کردند.