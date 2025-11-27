حسن مجیدیان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: رمان «ناتا» اثر زهرا باقری از آثار ویژه و قابل‌توجه انتشارات شهید کاظمی است و مطالعه این کتاب در این ایام «بسیار ارزشمند و پربازده» است.

وی خاطرنشان کرد: «ناتا» روایت زندگی دختر جوانی از نواحی آفریقاست که پس از اسارت، به عربستان آورده می‌شود و در بازار برده‌فروشان فروخته شده و سرانجام به خانه سعد بن عباده خزرجی می‌رسد.

مجیدیان ادامه داد: این دختر که نامش به «ماریه» تغییر می‌یابد، در دل داستان با فضای اجتماعی و فرهنگی عربستان آن روزگار روبه‌رو می‌شود؛ فضایی که در آن وضعیت زنان، بردگان و طبقات فرودست با دشواری‌های فراوان همراه بوده است.

نویسنده کتاب همیشه مربی با اشاره به اینکه نویسنده در این کتاب خلق‌وخوی اشراف عرب، رسم و رسوم جاهلی و تحولات صدر اسلام را با دقت و جزئیات روایت کرده، گفت: مهربانی و نگاه عدالت‌محور پیامبر اکرم (ص)، جایگاه امیرالمؤمنین (ع) و مظلومیت حضرت زهرا (س) در خلال داستان به‌خوبی بازتاب یافته است.

وی جانمایه کتاب را «بازنمایی رنج‌های حضرت زهرا (س) و تحول روحی و معنوی ناتا در پرتو تعالیم اسلام» توصیف کرد و افزود: این اثر با نثری روان و ساختاری منسجم روایت شده و برای نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها قابل‌استفاده است.

مجیدیان همچنین «ناتا» را از آثار برجسته انتشارات شهید کاظمی دانست و گفت این کتاب قابلیت تبدیل شدن به محور مسابقات کتاب‌خوانی، پویش‌های فرهنگی و جشنواره‌های موضوعی را دارد.

وی در پایان از علاقه‌مندان به حوزه کتاب و دوستداران اهل‌بیت (ع) دعوت کرد؛ مطالعه «ناتا» را در برنامه فرهنگی و معنوی این روز‌ها قرار دهند.

حسن مجیدیان متولد ۱۳۶۱ در اردبیل، نویسنده و فعال فرهنگی و تربیتی و مرور نویسِ کتاب است. کتاب همیشه مربی، ناگفته‌هایی از سیره فرهنگی و تربیتی مربی شهید محمد عبدی و دوره ات نگذشته از آثار اوست.

او سردبیری ماهنامه‌های حوزویِ حجره، همکلاسی و خانه‌ی من بهشت را بر عهده داشته است.