یک کارشناس حوزه کتاب، گفت: داستان خواندنی ناتا مارا با فضای اجتماعی_سیاسی صدر اسلام آشنا میکند.
حسن مجیدیان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: رمان «ناتا» اثر زهرا باقری از آثار ویژه و قابلتوجه انتشارات شهید کاظمی است و مطالعه این کتاب در این ایام «بسیار ارزشمند و پربازده» است.
وی خاطرنشان کرد: «ناتا» روایت زندگی دختر جوانی از نواحی آفریقاست که پس از اسارت، به عربستان آورده میشود و در بازار بردهفروشان فروخته شده و سرانجام به خانه سعد بن عباده خزرجی میرسد.
مجیدیان ادامه داد: این دختر که نامش به «ماریه» تغییر مییابد، در دل داستان با فضای اجتماعی و فرهنگی عربستان آن روزگار روبهرو میشود؛ فضایی که در آن وضعیت زنان، بردگان و طبقات فرودست با دشواریهای فراوان همراه بوده است.
نویسنده کتاب همیشه مربی با اشاره به اینکه نویسنده در این کتاب خلقوخوی اشراف عرب، رسم و رسوم جاهلی و تحولات صدر اسلام را با دقت و جزئیات روایت کرده، گفت: مهربانی و نگاه عدالتمحور پیامبر اکرم (ص)، جایگاه امیرالمؤمنین (ع) و مظلومیت حضرت زهرا (س) در خلال داستان بهخوبی بازتاب یافته است.
وی جانمایه کتاب را «بازنمایی رنجهای حضرت زهرا (س) و تحول روحی و معنوی ناتا در پرتو تعالیم اسلام» توصیف کرد و افزود: این اثر با نثری روان و ساختاری منسجم روایت شده و برای نوجوانان، جوانان و خانوادهها قابلاستفاده است.
مجیدیان همچنین «ناتا» را از آثار برجسته انتشارات شهید کاظمی دانست و گفت این کتاب قابلیت تبدیل شدن به محور مسابقات کتابخوانی، پویشهای فرهنگی و جشنوارههای موضوعی را دارد.
وی در پایان از علاقهمندان به حوزه کتاب و دوستداران اهلبیت (ع) دعوت کرد؛ مطالعه «ناتا» را در برنامه فرهنگی و معنوی این روزها قرار دهند.
حسن مجیدیان متولد ۱۳۶۱ در اردبیل، نویسنده و فعال فرهنگی و تربیتی و مرور نویسِ کتاب است. کتاب همیشه مربی، ناگفتههایی از سیره فرهنگی و تربیتی مربی شهید محمد عبدی و دوره ات نگذشته از آثار اوست.
او سردبیری ماهنامههای حوزویِ حجره، همکلاسی و خانهی من بهشت را بر عهده داشته است.