خانه هلال حضرت رقیه(س) در شهرک محمدآباد شهرستان فیروزآباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، خانه هلال حضرت رقیه(س) با هدف تقویت آمادگی و آگاهی جامعه در برابر حوادث، ساماندهی داوطلبان محلی و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات امدادی در شهرک محمدآباد این شهرستان به بهره برداری رسید.
سیدسجادفالی افزود: این مراکز با ارائه آموزشهای پایه، توسعه مشارکت مردمی و ایجاد ارتباط موثر با جمعیت هلالاحمر، نقش مهمی در کاهش مخاطرات و افزایش تابآوری جامعه ایفا میکنند.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.