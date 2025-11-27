به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، خانه هلال حضرت رقیه(س) با هدف تقویت آمادگی و آگاهی جامعه در برابر حوادث، ساماندهی داوطلبان محلی و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات امدادی در شهرک محمد‌آباد این شهرستان به بهره برداری رسید.

سیدسجادفالی افزود: این مراکز با ارائه آموزش‌های پایه، توسعه مشارکت مردمی و ایجاد ارتباط موثر با جمعیت هلال‌احمر، نقش مهمی در کاهش مخاطرات و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا می‌کنند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.