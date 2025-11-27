پخش زنده
با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان کاروان محرومیتزدایی سپاه سلماس و جامعه بسیج پزشکی وارد روستای دوستان در بخش کوهسار سلماس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نقطه صفر مرزی، کاروان محرومیتزدایی سپاه سلماس و جامعه بسیج پزشکی با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان وارد روستای دوستان در بخش کوهسار شد.
در این برنامه جهادی بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی روستا بهصورت رایگان ویزیت و معاینه شدند.
یک تیم ۱۵ نفره پزشکی شامل پزشک عمومی، ماما، روانشناس و کادر دارویی، خدمات درمانی، مامایی، مشاوره روانشناسی و داروی رایگان را به مردم ارائه کردند.
این خدمات بار درمانی خانوادههای روستا را کاهش داده و بخشی از نیازهای سلامت آنها را در محل زندگیشان برطرف کرده است
کاروان سلامت امروز نشان داد که فاصلههای جغرافیایی، مانعی برای خدمترسانی نیست؛ و مرزها میتوانند به نقطهای برای مهر، امید و رسیدگی تبدیل شوند.