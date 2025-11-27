به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نقطه صفر مرزی، کاروان محرومیت‌زدایی سپاه سلماس و جامعه بسیج پزشکی با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان وارد روستای دوستان در بخش کوهسار شد.

در این برنامه جهادی بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی روستا به‌صورت رایگان ویزیت و معاینه شدند.

یک تیم ۱۵ نفره پزشکی شامل پزشک عمومی، ماما، روانشناس و کادر دارویی، خدمات درمانی، مامایی، مشاوره روان‌شناسی و داروی رایگان را به مردم ارائه کردند.

این خدمات بار درمانی خانواده‌های روستا را کاهش داده و بخشی از نیاز‌های سلامت آنها را در محل زندگی‌شان برطرف کرده است

کاروان سلامت امروز نشان داد که فاصله‌های جغرافیایی، مانعی برای خدمت‌رسانی نیست؛ و مرز‌ها می‌توانند به نقطه‌ای برای مهر، امید و رسیدگی تبدیل شوند.