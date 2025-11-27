پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک کلاهبردار حرفهای با ۸۸ فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار سعید مطهریزاده گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با ترفند فروش خودرو و ملک، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و همکاری شاکیان، متهم را شناسایی کردند، افزود: متهم در بازجوییها به ۸۸ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۵۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از شهروندان درخواست شد ضمن توجه به هشدارهای پلیس در زمینه پیشگیری از کلاهبرداری، هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.