مدیر کل تأمین اجتماعی استان قم از تصویب کلیات طرح بیمه رانندگان در مجلس خبر داد و گفت: با نهایی شدن این طرح، تمام رانندگان کشور زیر چتر حمایتی بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سید علی موسوی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغههای مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی موضوع بیمه رانندگان است، گفت: کلیات طرح در مجلس تصویب شده که بر اساس این طرح، رانندگان فقط سیزده و نیم درصد حق بیمه را پرداخت میکنند و نصف دیگر حق بیمه از طریق قانون و از محل بارنامهها و صورت وضعیتها تأمین میشود.
وی افزود:در قم حدود ۱۳ هزار راننده مشمول این طرح هستند؛ برخی رانندگان به دلیل قطع سهم دولت در سالهای گذشته، ناچار بودند حق بیمه کامل بپردازند که با اجرای طرح جدید، نصف حق بیمه آنها نیز از محل بارنامهها وصول شده، و همه رانندگان تحت پوشش قرار میگیرند.
موسوی بیان کرد بسیاری از رانندگان به دلیل مشکلات معیشتی – بهویژه رانندگانی که صاحب خودرو نیستند و بهصورت شوفر فعالیت میکنند – توان پرداخت کامل حق بیمه را نداشتند و این طرح کمک بزرگی برای آنها خواهد بود.
مدیر کل تأمین اجتماعی قم درباره بیمه نانوایان هم گفت: نانوایان بیمه هستند و همچنان از کمک دولت تا سقف حداقل دستمزد بهرهمند میشوند؛ البته برخی مشاغل نانوایی مانند شاطرها که دستمزدی بالاتر از حداقل دارند، فقط مابهالتفاوت حق بیمه را پرداخت میکنند.
وی در واکنش به ادعای افزایش چند برابری حق بیمه نانوایان گفت:اینکه گفته میشود بیمه از ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون تومان رسیده، درست نیست؛ باید توجه کرد که سال گذشته دستمزد کارگران ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافته و حق بیمه نیز متناسب با دستمزد تغییر میکند؛ نانوایان نیز مانند همه کارگران مشمول حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار هستند و این موضوع ربطی به قیمت نان ندارد.
موسوی تأکید کرد:سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند حقوق یا حق بیمهای کمتر از حداقل قانونی تعیین کند و رعایت حداقل دستمزد برای همه کارفرمایان اجباری است؛ اگر نانوایان نیازمند سازوکار ویژهای هستند، باید در مراجع تصمیمگیری مانند شورای عالی کار بررسی شود.