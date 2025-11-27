پخش زنده
امروز: -
مقام پاکستانی : اسلام آباد همچنان متعهد به همکاری نزدیک با ایران و سایر شرکای منطقهای برای مقابله با چالشهای امنیتی مشترک است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان و مدیرکل آسیای جنوب وزارت خارجه ایران در حاشیه سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به اسلامآباد با یکدیگر دیدار و پیرامون تحولات منطقهای گفتوگو کردند.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان طی پیامی نوشت: مفتخر به دیدار محمدرضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در اسلامآباد بودم.
وی افزود: این جلسه فرصتی را برای بحث صریح و سازنده در مورد وضعیت متحول منطقهای فراهم کرد.
صادق خان نوشت: در این دیدار دیدگاهها درباره نگرانیهای کلیدی، از جمله تحولات امنیتی و تهدید ناشی از گروههای تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت میکنند، رد و بدل شد.
وی تاکید کرد: پاکستان همچنان متعهد به همکاری نزدیک با ایران و سایر شرکای منطقهای برای مقابله با چالشهای امنیتی مشترک، به ویژه تروریسم و حمایت از تلاشهایی است که با هدف ارتقای صلح و ثبات در منطقه انجام میشود.