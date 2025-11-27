

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این گزارش آمده است: سینا واحدی پس از کسب نخستین نشان ایران در کاپ آسیا در ۸ سال گذشته، در تیم منتخب این رقابت‌ها قرار گرفت. گارد ۱۸۵ سانتی‌متری ایران در اولین تجربه حضور خود در کاپ آسیا به موفقیت‌ها و دستاورد‌های زیادی رسید، اما او هنوز می‌تواند پیشرفت کند. بازیکن ۲۴ ساله در کاپ آسیا میانگین ۲ پاس گل در هر بازی را ثبت کرد، آماری که نشان می‌دهد اولویت او کسب امتیاز در بازی‌ها است.

در این گزارش در مورد بهنام یخچالی نیز آمده است: یخچالی از سال ۲۰۱۴ در رقابت‌های مختلف آسیایی با تیم ملی ایران حضور داشته است. گارد ۳۰ ساله و ۱۹۱ سانتی‌متری ایران در مراحل انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۵ در آمار‌های امتیاز و پاس گل، بهترین میانگین را برای ایران ثبت کرد، اما در این رقابت‌ها در عربستان غایب بود. در حالی که ایران به سمت استفاده بیشتر از بازیکنان جوان و با استعداد می‌رود، یخچالی باید در بهترین شرایط خود باشد تا همچنان جایگاه خود را به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران در زمین حفظ کند. آن هم در شرایطی که قدرت بسکتبال غرب آسیا به دنبال چهارمین حضور در جام جهانی بسکتبال خواهد بود.