همزمان با هفته بسیج و با حضور ویدیوکنفرانسی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۳۶ واحد مسکن محرومان در محمدآباد یزد به بهره برداری رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این واحد‌های ویلایی ۸۵ متری با هزینه ۱۷ میلیارد تومان از اعتبارات کمیته امداد و ۱۵ میلیارد تومان مشارکت خیرین به بهره برداری رسیدند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و هفته بسیج از دست اندرکاران اجرای این طرح‌ها قدردانی کرد.

سردار پاکپور با اشاره به اقدامات اساسی بسیج و سپاه در عرصه‌های مختلف به سه موضوع مهم مردم یاری، محرومیت زدایی و امنیت پرداخت و گفت: همه این خدمات بدون وجود امنیت میسر نخواهد بود. سپاه در هر شرایطی از کمک به مردم دریغ نمی‌کند

استاندار یزد هم با تبریک هفته بسیج، طرح مسکن محرومان را از طرح‌های بزرگ و اثرگذار عنوان کرد که به همت بسیج سازندگی انجام شده است.

سلمانی مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد نیز اظهار داشت که ۲۰۰ واحد مسکن هم در روستای شحنه با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال اجراست.