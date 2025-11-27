به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل باقری، مسئول فرهنگسرای امید و دبیر اجرایی مراسم گفت: این رویداد با هدف تقویت کنشگری بین‌المللی نوجوانان و در ادامه تأکیدات رهبر انقلاب در پی فرمایشات ایشان در ۱۳ آبان سال گذشته، درباره ضرورت ارتباط‌گیری جوانان با همتایان خود در سایر کشور‌ها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نوجوانان در آینده انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند که نوجوانان باید پیشران حرکت‌های اجتماعی و انقلابی باشند و سطح کنشگری آنان از فعالیت ملی فراتر رفته و به ارتباطات بین‌المللی تبدیل شود.

باقری با بیان اینکه این رویداد در سطح ملی و با حضور گسترده نوجوانان برگزار می‌شود، گفت: در این دوره میزبان ۸۰۰ نوجوان و جوان دختر هستیم که بخشی از آنان از شهر‌های مختلف کشور آمده‌اند و بیش ۱۵۰ نوجوان خارجیِ مشغول به تحصیل در ایران حضور دارند و نزدیک به ۴۰۰ نوجوان نیز از تهران در برنامه شرکت کرده‌اند.

وی افزود: برنامه دو روزه رویداد به گونه‌ای طراحی شده که در روز نخست نوجوانان مهارت‌های لازم برای فعالیت بین‌المللی را فرا می‌گیرند که شامل استفاده از ابزار‌های ترجمه، شیوه‌های بررسی صحت اخبار، یافتن منابع معتبر و آشنایی با مهارت‌های روایت‌گری می‌شود.

مسئول فرهنگسرای امید و دبیر اجرایی مراسم گفت: برای نوجوانان متنی در نظر گرفتیم تا ترجمه کنند و سپس مرجع خبر را در اینترنت بیابند و هدف این است که توانایی آنها در تحلیل و تشخیص روایت‌های صحیح تقویت شود.

وی افزود: همچنین در این برنامه، استادان مختلف به موضوعاتی مانند روایت‌های رسانه‌ای درباره فلسطین، اهمیت تفکر جهانی و ضرورت کنشگری نوجوانان پرداخته‌اند تا ذهنیت نوجوانان و جوانان دختر گسترش پیدا کند.

باقری توضیح داد: در این رویداد فرهنگی، بخش فنی مهارت‌ها آموزش داده می‌شود تا نوجوانان فردا وارد عملیات ارتباط‌گیری با همتایان خود در ۱۰ کشور محور رویداد مانند پاکستان، الجزایر، لبنان، عراق، سوریه، اندونزی و سایر کشور‌ها شوند.

او تأکید کرد که پس از پایان رویداد نیز فعالیت نوجوانان ادامه خواهد داشت و از طریق یک بستر نرم‌افزاری، برنامه‌های مشترک خود با نوجوانان کشور‌های دیگر را پیش خواهند برد.

باقری افزود: هدف ما رسیدن به شبکه‌ای از نوجوانان فعال بین‌الملل است که بتوانند پیام انقلاب را منتقل کنند و در عرصه‌های بین‌المللی نقش‌آفرین باشند.

رویداد ملی «نوجوانان بدون مرز» تا فردا (جمعه) ادامه خواهد داشت و نوجوانان دختر علاقمند می‌توانند در این رویداد حضور داشته باشند.

«نوجوانان بدون مرز» تا سال گذشته به صورت استانی برگزار می شد و امسال برای نخستین بار به صورت ملی برگزار می شود.