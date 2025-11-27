

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رضا رستگار با اشاره به اقدامات ملی در راستای ارتقای توان حفاظتی محیط‌زیست کشور گفت:با حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روند تقویت نیروی انسانی یگان حفاظت با جدیت در حال انجام است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، جذب و گزینش حدود ۴۸۰ محیط‌بان در سال جاری در دستور کار قرار دارد که بخشی از این نیرو‌ها به استان خوزستان اختصاص خواهد یافت.

سردار رستگار افزود: این دوره آموزشی اهمیت ویژه‌ای برای ارتقای دقت، ایمنی و آمادگی محیط‌بانان در مأموریت‌ها دارد و نقش مهمی در تقویت مهارت‌های قضایی و عملیاتی آنان ایفا می‌کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای محیط‌بان و شهدای امنیت، درباره تقویت تجهیزات عملیاتی یگان نیز گفت: در حوزه توسعه ناوگان خودرویی، قرارداد‌های مهمی با شرکت‌های خودروساز منعقد شده تا خودرو‌های استاندارد و باکیفیت برای مأموریت‌های محیط‌بانان تأمین شود. این موضوع یکی از نیاز‌های اساسی یگان بوده و گام‌های مؤثری برای رفع آن برداشته شده است.