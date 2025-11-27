پخش زنده
معاون اقتصادی استاندار اصفهان از شناسایی و حمایت شرکتهای پیشران اقتصادی و نیز شرکتهای فناوریهای نوین مدیریت آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کوروش خسروی در حاشیه جلسه امروز با اصناف و صنعتگران شهرستان خمینیشهر، به بررسی مسائل و ظرفیتهای توسعه این شهرستان پرداخت.
وی در این نشست از شناسایی چندین شرکت با ظرفیت بالا به عنوان «پیشرانهای منطقه» خبر داد و گفت: این شرکتها ظرفیتهای بسیار خوبی برای توسعه شهرستان هستند و پس از جلسه، با فرماندار برای پیگیری و حمایت از آنها گفتوگو خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان به مسائل مطرح شده توسط صنعتگران اشاره کرد و افزود: برخی از این مشکلات در خود جلسه و از طریق ارجاع به نهادهای مربوطه قابل حل بودند و برخی از درخواستها نیز مربوط به دریافت تسهیلات بانکی با مبالغ کم و در حد قرضالحسنه بود که به بانکها ارجاع داده شد.
خسروی با ابراز تاسف از پرداخت نشدن خسارت به یک واحد صنعتی که تمام اموال آن در انفجار نیروگاه شهید رجایی از بین رفته بود، گفت:پس از گذشت حدود ۷ ماه، هنوز خسارت به آن پرداخت نشده بود که این موضوع هم امروز پیگیری شد...
این جلسه با هدف رفع موانع تولید و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی برای توسعه سریعتر شهرستان خمینیشهر در پی سفر استاندار به این شهرستان برگزار شد.