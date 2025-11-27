پخش زنده
امروز: -
خاموشی معابر بوکان تا فردا پنجشنبه برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی گفت: ۸۰۰ خاموشی معابر بوکان تا فردا پنجشنبه رفع میشود.
جواد تقیزاده افزود: مانور جهادی سرویس و رفع خاموشیهای روشنایی معابر شهرستان بوکان که از امروز آغاز شده است، تا فردا پنجشنبه هفتم آذر، با هدف اصلی ارتقای چشمگیر وضعیت روشنایی معابر و افزایش سطح ایمنی و رفاه شهروندان ادامه خواهد داشت.
تقی زاده، با بیان اینکه این مانور دو روزه اجرا میشود، اظهارکرد: این مانور جهادی، پس از برنامهریزیهای دقیق و با تأمین کامل کالای مورد نیاز، برای ارتقای کیفیت خدماترسانی در سطح شهرستان به اجرا درآمده است.
وی گفت: در این مانور، ۵۷ نفر از عوامل متخصص و اجرایی، شامل سیمبانان، تکنسینها و کارشناسان برق، در قالب ۱۴ گروه عملیاتی و با بهکارگیری هشت دستگاه بالابر و ۱۵ دستگاه خودرو سبک عملیاتی مشارکت دارند.
تقی زاده، با اشاره به هدفگذاریهای صورت گرفته در این مانور افزود: نیروی عظیم فنی ما در طول این دو روز در سطح شهرستان بوکان متمرکز شده تا به صورت جهادی نسبت به اصلاح و تعمیرات اقدام کند.
وی تصریح کرد: انتظار میرود تا پایان روز پنجشنبه اهداف مهمی شامل رفع بالغ بر ۸۰۰ رکورد تک خاموشی درمعابر مختلف، رفع ۱۰ مورد خاموشی کلی ناشی از حوادثی همچون سرقت سیم، فیوزسوزی یا نیاز به اصلاح مدار روشنایی و همچنین انجام عملیات تعمیر و اصلاح بر روی تابلوهای روشنایی سطح شهر محقق شود.
مدیردفتر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی اضافه کرد: برگزاری این مانور، نشاندهنده عزم شرکت برای انجام اقدامات جهادی و ضروری برای افزایش کیفیت خدماترسانی و بهبود زیرساختهای روشنایی شهرستان بوکان است.