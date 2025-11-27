به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۳ استان مرکزی صار شد.

توصیف سامانه:

افزایش پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما

زمان شروع: شب پنج‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۶

زمان پایان: یک‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

نوع مخاطره:

افزایش ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی بویژه از جمعه شب تا صبح یکشنبه

منطقه اثر:

اراک، ساوه، شازند

اثر مخاطره:

کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در برخی از ساعات احتمال ناسالم برای همه گروه‌ها.

توصیه:

خودداری افراد به ویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد و عدم فعالیت‌های ورزشی بویژه در هنگام افزایش شاخص‌های آلودگی هوا - مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی و منابع آلاینده هوا - آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه به ویژه مراکز درمانی.