مدیریت مصرف سوختهای فسیلی و منابع آلاینده هوا برای کاهش آلودگی هوا در استان مرکزی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۳ استان مرکزی صار شد.
توصیف سامانه:
افزایش پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما
زمان شروع: شب پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
زمان پایان: یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
نوع مخاطره:
افزایش ظرفیت انباشت آلایندههای جوی بویژه از جمعه شب تا صبح یکشنبه
منطقه اثر:
اراک، ساوه، شازند
اثر مخاطره:
کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان در حد ناسالم برای گروههای حساس و در برخی از ساعات احتمال ناسالم برای همه گروهها.
توصیه:
خودداری افراد به ویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد و عدم فعالیتهای ورزشی بویژه در هنگام افزایش شاخصهای آلودگی هوا - مدیریت مصرف سوختهای فسیلی و منابع آلاینده هوا - آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه به ویژه مراکز درمانی.