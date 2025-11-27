فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ما در نیروی زمینی مدیریت فناوری تشکیل دادیم و بر هوشمندسازی سلاح‌ها و استفاده از هوش مصنوعی تمرکز داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علی جهانشاهی» فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم بیست‌وچهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که صبح امروز (پنجشنبه) در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و سلامت و به ویژه شهدای جنگ تحمیلی و نیز ۴۸ هزار لاله گلگون‌کفن ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهدای نیروی هوایی قهرمان به ویژه شهدای بزرگی چون ستاری، بابایی، دوران، یاسینی، فکوری و صیاد شیرازی و با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: امیدواریم همه ما مورد شفاعت حضرت زهرا (س) قرار گیریم.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه، روز نیروی دریایی ارتش را به تمامی همرزمان خود در این نیروی راهبردی تبریک گفت و افزود: یادی می‌کنیم از شهدای نیروی دریایی، مخصوصاً ناوچه پیکان که در سال ۵۹ با عملیات مروارید و با پشتیبانی نیروی هوایی، توان نیروی دریایی ارتش بعث عراق را تا پایان جنگ در خلیج فارس به شدت تضعیف کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش سپس با تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان کشور به‌ویژه بسیجیان ارتش گفت: بسیج یک معجزه الهی بود که به ابتکار امام راحل در ۵ آذر ۵۸ تشکیل شد و نقشی اساسی در جنگ تحمیلی و پس از آن در عرصه‌های علمی، فکری، فرهنگی و دفاعی ایفا کرد و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز نقش خود را به خوبی انجام داد.

امیر سرتیپ جهانشاهی همچنین با تشکر از فرماندهان، استادان و پیشکسوتان حاضر در هیئت معارف شهید صیاد شیرازی، به ویژه از امیر سرتیپ «ناصر آراسته» به‌عنوان الگویی در ایثارگری، ولایتمداری و ادامه‌دهنده راه شهید صیاد شیرازی قدردانی و با اشاره به اهمیت روایت صحیح دفاع مقدس تصریح کرد: هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی با روایت دقیق، عمیق و راهبردی خود چراغ راهی است که تاریکی غبار گذر زمان را می‌شکافد و فطرت حقیقت‌جوی دانشجویان دانشگاه‌های افسری را با درس‌آموخته‌های دفاع مقدس سیراب می‌کند. این هیئت جز راستی و حقیقت چیزی عنوان نمی‌کند و از تحریف و فراموشی دفاع مقدس جلوگیری می‌کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، دفاع مقدس را برگ زرین تاریخ ایران اسلامی و مظهر ایمان، اخلاص، ازخودگذشتگی، ایثارگری، شجاعت و شهادت‌طلبی دانست و گفت: ما افتخار می‌کنیم به هشت سال دفاع مقدس و درس‌هایی که از آن گرفتیم که نقشه راه ما در طول خدمت بود. امروز نیز با استفاده از تجربیات دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به کارگیری فناوری‌های روز برای ارتقای آمادگی رزمی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنیم.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه به شرفیابی خود به محضر فرمانده معظم کل قوا اشاره کرد و افزود: معظم‌له بر استفاده از تجربیات دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تطبیق آن با فناوری‌های روز تأکید فرمودند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و جهان خاطرنشان کرد: ایران اسلامی همواره در طول تاریخ مورد طمع و تجاوز کشور‌های خارجی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکای جنایتکار برای تضعیف نظام از همان روز‌های اول جنگ کردستان را با هدف تجزیه ایران به راه انداخت.

امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: با حضور نیرو‌های هوایی و زمینی ارتش به فرماندهی شهید صیاد شیرازی و همرزمانی، چون امیر آراسته، توطئه تجزیه در کردستان، ترکمن‌صحرا و سیستان و بلوچستان خنثی و شهر‌های اشغالی مانند پاوه و مهاباد آزاد شد. هنوز درگیری‌های کردستان به پایان نرسیده بود که آمریکا در ملاقاتی با صدام، حمله همه‌جانبه به ایران را تشویق و پشتیبانی کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی عراق، به عملیات غرورآفرین «کمان ۹۹» نیروی هوایی ارتش اشاره کرد و گفت: در آن عملیات، ۱۴۰ فروند هواپیما، پایگاه‌های نظامی عراق را در پاسخ به تجاوز نظامی رژیم بعثی به کشورمان، بمباران کردند.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه با تأکید بر نقش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی گفت: نیروی زمینی با ۱۲ لشکر و تیپ‌های مستقل و مهندسی مخابرات از سراسر کشور به مرز‌های جنوب غرب، غرب و شمال غرب اعزام شدند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به لشکر ۹۲ زرهی اهواز و لشکر ۸۱ زرهی و تیپ ۳۷ زرهی افزود: این یگان‌ها به همراه بسیجیان تنها در ۳۴ روز دشمن تا بن دندان مسلح بعثی را پشت دروازه‌های خرمشهر متوقف کردند. اولین نقش محوری نیروی زمینی با پشتیبانی نیروی هوایی، تثبیت پیشروی دشمن بود. دشمن که قصد داشت در ۴۸ ساعت به اهواز برسد، اما با مقاومت جانانه رزمندگان یگان‌های ارتشی مواجه شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به اهداف عراق از حمله به ایران گفت: «طارق عزیز» نخست‌وزیر وقت عراق گفته بود که پنج کشور کوچک برای همسایگی ما بهتر از یک ایران بزرگ است؛ اما نیروی زمینی ارتش از تصرف شهر‌های بزرگی مانند ایلام، گیلانغرب و اسلام‌آباد غرب توسط دشمن جلوگیری کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به عملیات‌های بزرگ آزادسازی برخی شهر‌ها اشاره و عنوان کرد: در سال دوم جنگ تحمیلی، عملیات ثامن‌الائمه (ع) محوریت با لشکر ۷۷ پیروز خراسان بود و شرکت یگان‌های نزاجا، سپاه و دریایی و با پشتیبانی نهاجا محاصره آبادان شکسته شد. در ادامه با عملیات طریق‌القدس بستان آزاد شد و در عملیات فتح‌المبین بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع از خاک میهن آزاد شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی، عملیات بیت‌المقدس را بزرگترین عملیات دفاع مقدس خواند و افزود: این عملیات در منطقه‌ای به وسعت شش هزار کیلومتر مربع انجام و طی آن بیش از پنج هزار کیلومتر مربع آزاد شد، برای اولین‌بار عبور از رودخانه کارون با احداث پل‌های مهندسی توسط نیروی زمینی ارتش انجام شد و بیش از ۴۰ هزار رزمنده از رودخانه عبور کردند. این عملیات از ۱۰ اردیبهشت تا ۴ خرداد به طول انجامید و منجر به آزادسازی شهر‌های بزرگی همچون خرمشهر و هویزه شد. در این عملیات بیش از ۱۹ هزار اسیر بعثی را گرفتیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با قدردانی از نقش شهید صیاد شیرازی گفت: نیروی زمینی ارتش در تمامی عملیات‌ها محور اصلی بود و ما همواره مدیون فداکاری‌های عزیزانی همچون صیاد شیرازی هستیم. در دفاع مقدس ائمه اطهار (ع) کمک رزمندگان ما بودند.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به پشتیبانی همه‌جانبه نیروی هوایی و هوانیروز از کلیه عملیات‌های دفاع مقدس عنوان کرد: هوانیروز ارتش بیش از ۳۰۰ هزار ساعت پرواز داشت و بیش از ۵۰۰ هزار سورتی پرواز انجام داد. این یگان بیش از ۳۰۰ هزار تن مهمات، سلاح، جیره و آذوقه جابجا کرد و هزاران مجروح را انتقال داد. هوانیروز در کردستان نقش بی‌بدیلی داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به شهدای برجسته هوانیروز مانند شهید کشوری و شهید شیرودی اشاره کرد و افزود: شهید شیرودی با بالگرد تانک شکار می‌کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند که من اولین کسی بودم که پشت سر یک نظامی نماز خواندم و آن، شهید شیرودی بود.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه به نقش کلیدی توپخانه ارتش در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: توپخانه در همه عملیات‌ها حضور داشت و پشتیبانی آتش یگان‌های زمینی را بر عهده داشت. در اوایل جنگ، یگان‌های سپاه بیشتر پیاده بودند و توپخانه و تانک نداشتند و نیروی زمینی ارتش در همه عملیات‌ها از آنها پشتیبانی می‌کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، نقش مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش را در عملیات‌های مین‌گذاری، مین‌برداری، عبور از رودخانه‌ها، احداث جاده‌های مرزی و استحکامات حیاتی خواند و با اشاره به عملکرد یگان‌های زرهی و ضدزره، گفت: صد‌ها تانک دشمن توسط نیروی زمینی با موشک‌های تاو و تانک‌ها منهدم شد. شهید سرهنگ غفاری، با شکار حدود ۳۰۰ تانک عنوان برترین شکارچی تانک در دفاع مقدس را به خود اختصاص داد که از نیروی زمینی ارتش بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به نقش آموزش نیرو‌های مردمی توسط نیروی زمینی ارتش اشاره کرد و گفت: در پادگان‌های ارتش به بسیجیان و نیرو‌های سپاه آموزش داده می‌شد. در طول هشت سال دفاع مقدس، مراکز آموزشی نیروی زمینی ارتش، بیش از سه میلیون سرباز و کارکنان پایوز را آموزش داده و به جبهه‌ها اعزام کردند.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به آمار ایثارگری نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی بیان کرد: از ۴۸ هزار شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران، حدود ۴۶ هزار نفر متعلق به نیروی زمینی محوری و قهرمان ارتش هستند. این نیرو همچنین بیش از ۲۵ هزار آزاده و بیش از ۲۵۰ هزار جانباز تقدیم انقلاب کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر ادامه مأموریت نیروی زمینی ارتش در حفاظت از مرز‌های کشور پس از پایان جنگ تحمیلی گفت: تا سال ۷۵، تعداد زیادی از یگان‌های نیروی زمینی در جنوب و غرب کشور در مرز مستقر بودند.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه به حضور فعال این نیرو در کمک‌رسانی به مردم در بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله سرپل ذهاب اشاره کرد و افزود: در همه‌گیری کرونا نیز نیروی زمینی اولین بیمارستان‌های صحرایی ۲ هزار تختخوابی را در تهران ایجاد کرد و ۲۸ بیمارستان این نیرو را برای ویزیت بیماران اختصاص داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: ما در مناطق محروم کشور در جاده سازی، ساخت مدارس و مساجد در کنار برگزاری رزمایش‌ها حضور فعالی داریم.

امیر سرتیپ جهانشاهی از استقرار تیپ‌های رزمی نیروی زمینی ارتش در نقطه صفر مرزی در غرب، شمال غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: این یگان‌ها از مرز‌های کشور عزیزمان دفاع می‌کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نزاجا در کنار سایر نیرو‌های مسلح برای کمک به نیرو‌های نظامی حضور فعالی داشت.

امیر سرتیپ جهانشاهی از سرنگونی پهپاد جاسوسی «هرون» با سامانه پدافندی نیروی زمینی در دفاع مقدس ۲ در غرب کشور خبر داد و افزود: بنا به گفته امیر صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، سامانه‌های پدافندی نیروی زمینی ارتش در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در جنگ ۱۲ روزه حضور فعال داشتند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت قوی بودن تأکید کرد و گفت: با استفاده از تجارب پیشکسوتان، نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع وزارت دفاع، اقدامات خوبی برای به‌روزرسانی سلاح‌ها و تجهیزات انجام شده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی در پایان گفت: ما در نیروی زمینی مدیریت فناوری تشکیل دادیم و بر هوشمندسازی سلاح‌ها و استفاده از هوش مصنوعی تمرکز داریم. اولویت‌بندی ما بر اساس تهدیدات دشمن است و ان‌شاءالله روز به روز شاهد اقتدار بیشتر نیرو‌های مسلح خواهیم بود.