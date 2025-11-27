به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان گفت: اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی فریمان با حضور ۱۹ نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان، به منظور ارائه خدمات رایگان به ساکنان مناطق کم برخوردار در روستای خارزار بخش قلندرآباد برگزار شد.

سرهنگ پاسدار ابوالفضل زیدانلو افزود: در این اردوی یک روزه که همزمان با هفته بسیج انجام شد، خدمات بهداشتی و درمانی گسترده ای شامل ویزیت پزشکی و تجویز دارو، خدمات دندانپزشکی، آزمایشگاه، مشاوره های روانشناسی، بیماریابی فشار خون، خدمات مامایی و تکمیل واکسیناسیون به صورت کاملاً رایگان در اختیار مردم روستای خارزار قرار گرفت.

زیدانلو اظهار داشت: قبل از اعزام، نیازهای روستای هدف شناسایی و زمان استقرار تیم به مردم اطلاع رسانی می شود.