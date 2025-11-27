تیم فوتبال سردار بوکان در هفته نهم لیگ دسته یک جوانان کشور در برابر پدیده کرمانشاه با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

برد ۲ بر صفر تیم جوانان سردار بوکان در مقابل پدیده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تیم فوتبال سردار بوکان در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور در ورزشگاه خاتم‌الانبیاء میزبان تیم پدیده غرب کرمانشاه بود و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

در این دیدار، سید رامتین سعیدی با به ثمر رساندن هر دو گل سردار بوکان، نقش اصلی را در کسب سه امتیاز ارزشمند خانگی برای این تیم ایفا کرد.

این دیدار با حضور «دکتر صنعتی» فرماندار شهرستان بوکان و «دکتر نصرالهی» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان برگزار شد.



خشایار صنعتی فرماندار بوکان با همراهی رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان، برای تماشای دیدار لیگ یک جوانان کشور در مرحله برگشت میان دو تیم سردار بوکان و پدیده کرمانشاه در استادیوم خاتم الانبیا حضور یافت.

پیش از آغاز مسابقه، فرماندار در جمع بازیکنان تیم سردار با تأکید بر اهمیت حمایت از استعداد‌های جوان ورزشی شهرستان، اطمینان داد که تیم سردار می‌تواند با این روحیه قوی و بازیکنان قدرتمند ضمن ارائه عملکردی شایسته، نتیجه مطلوب را رقم خواهد بزند.