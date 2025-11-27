فرمانده سپاه ناحیه اهر مطرح کرد؛
خون شهدا پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران
فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت:خون شهدا چراغ راه ما و پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ پاسدار توکل فرهادی در یادواره شهدای بسیج ادارات گفت:اگر دشمن دست از پا خطا کند و گمان می کند که میتواند ملت ما را از آرمانهایش منصرف کند سخت در اشتباه است و تنبیه خواهد شد.
سرهنگ پاسدار فرهادی با اشاره به گستاخی رژیم منحوس صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت:با فرماندهی حکیمانه مقام معظم رهبری ، درایت نیروهای مسلح و ولایتمداری مردم با بصیرت توطئههای شوم دشمنان نقش برآب شد.
وی با بیان اینکه باید هر لحظه گوش به فرمان فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم گفت:ما هیچ موقع در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران آغازگر جنگ نبودهایم ولی هر لحظه با فرمان فرمانده معظم کل قوا آماده پاسخ سخت علیه دشمنان متجاوز هستیم.
فرمانده سپاه ناحیه اهر با بیان اینکه بسیج متشکل از آحاد مردم ولایتمدار جمهوری اسلامی ایران می باشد گفت:مردم غیرتمند و انقلابی ما همواره در طول تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی بسیجی وار ثابت کردهاند که پای آرمانهای بلند شهدا ایستادهاند و حضور پرشورشان در زیر تابوت شهیدان گواه روشنی بر این ادعاست.