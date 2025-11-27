سی و هشتمین یادواره شهدای مهندسی رزمی جهاد سازندگی با عنوان «سنگرسازان بی سنگر» با حضور جمعی از رزمندگان، فرماندهان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا در سالن دعای ندبه گلزار شهدای بهشت زهرا، برگزار شد.

یادواره شهدای سنگر ساز یادواره شهدای سنگر ساز یادواره شهدای سنگر ساز یادواره شهدای سنگر ساز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این یادواره، راویان و رزمندگان جبهه و دفاع مقدس، با روایتگری از رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های برخی شهدا، به تشریح خدمات فنی و مهندسی آنان در خطوط مقدم جبهه‌های نبرد حق علیه باطل پرداختند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام فرحزادی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان تهران گفت: این جهادگران بی‌ادعا، با تخصص و تلاش خستگی‌ناپذیر خود، سنگر‌های مستحکمی در مسیر پشتیبانی از رزمندگان اسلام بنا نهادند و نقش بی‌بدیلی در دوران هشت سال دفاع مقدس ایفا کردند.

وی گفت: برگزاری چنین یادواره‌هایی، ضمن زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان و جهادگران، نقش مؤثری در حفظ و پاسداری از آرمان‌های بلند شهدای سنگرساز بی‌سنگر و ترویج فرهنگ ایثار، تلاش و ازخودگذشتگی در میان نسل‌های مختلف جامعه دارد.