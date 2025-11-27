پخش زنده
سی و هشتمین یادواره شهدای مهندسی رزمی جهاد سازندگی با عنوان «سنگرسازان بی سنگر» با حضور جمعی از رزمندگان، فرماندهان دفاع مقدس و خانوادههای شهدا در سالن دعای ندبه گلزار شهدای بهشت زهرا، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این یادواره، راویان و رزمندگان جبهه و دفاع مقدس، با روایتگری از رشادتها و حماسهآفرینیهای برخی شهدا، به تشریح خدمات فنی و مهندسی آنان در خطوط مقدم جبهههای نبرد حق علیه باطل پرداختند.
در ادامه این مراسم حجت الاسلام فرحزادی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان تهران گفت: این جهادگران بیادعا، با تخصص و تلاش خستگیناپذیر خود، سنگرهای مستحکمی در مسیر پشتیبانی از رزمندگان اسلام بنا نهادند و نقش بیبدیلی در دوران هشت سال دفاع مقدس ایفا کردند.
وی گفت: برگزاری چنین یادوارههایی، ضمن زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان و جهادگران، نقش مؤثری در حفظ و پاسداری از آرمانهای بلند شهدای سنگرساز بیسنگر و ترویج فرهنگ ایثار، تلاش و ازخودگذشتگی در میان نسلهای مختلف جامعه دارد.