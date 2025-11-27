به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اول و دوم ششمین دوره لیگ اسلالوم در بخش بانوان و مردان با رقابت ورزشکاران در دریاچه آزادی برگزار شد. در این رقابت ورزشکاران در مواد کایاک و کانوی تک‌نفره، اسپرینت اسلالوم، کانوکایاک امدادی و کایاک کراس رقابت کردند.

در این دوره قایقرانان باشگاه‌های استخر شهید فاضل، کفش سالار قم، موج‌های آبی شهرکرد، فولاد هرمزگان، مهرپویان شهرکرد، گنجر هرمزگان و کارگران شهرکرد در بخش آقایان و تیم‌های تکنیک و تاکتیک شهرکرد، واریان البرز، آوا شهرکرد، سینکو قشم و کفش سالار قم در بخش بانوان به رقابت پرداختند.