به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌ های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در میدان نظام الملک توحیدشهر، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: با حضور مأموران در محل و بررسی‌ های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با دو نفر سرنشین به دلایل نامعلومی واژگون شده است.

وی ادامه داد: در این حادثه یکی از سرنشینان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و سرنشین دیگر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ محمدزاده گفت: علت اصلی تصادف از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.