به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی ۲۱ مستند بخش مسابقه کوتاه و نیمه بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.

«خانه کجاست» ساخته لامتیار سیمورانگکر تولید اندونزی ۲۰۲۵

«افسانه والویس» ساخته تیم هیوپشتله تولید نامیبیا ۲۰۲۴

«آتش بس» به کارگردانی جاکوب کرزه تولید اسلوونی ۲۰۲۵

«هنر اقلیمی، از اعتراض تا آرمانشهر» به کارگردانی ماتیاس فریک تولید اتریش و آلمان ۲۰۲۴

«وقتی به در خانه ات رسیدم» ساخته آنتونیو پائولتی تولید اتیوپی ۲۰۲۴

«اصواتی از پرتگاه» به کارگردانی اروینگ کرانو و ویکتور رخون تولید مکزیک ۲۰۲۵

«محل ظهور عکس سیاه و سفید» ساخته دیمیتری فتیسوف تولید روسیه ۲۰۲۵

«ذوب بزرگ» به کارگردانی کارل لمیو و میکائلا گریل تولید کانادا ۲۰۲۴

«دنیای خاکستری من» ساخته پترو الکسوفسکی تولید لهستان ۲۰۲۵

«عشق میان ویرانه‌ها» ساخته یاتسک کوموروفسکی تولید لهستان ۲۰۲۴

«استاد بازی» ساخته ماگدا ویشینسکا تولید دانمارک ۲۰۲۴

«بین هواپیماها» ساخته محمد امین القاضی تولید تونس ۲۰۲۴

«یک واقعیت کوچک» به کارگردانی پولینا پریبیتکوا و ماکسیم پچرسکی تولید روسیه ۲۰۲۵

«پناهجویان» ساخته آدام نات تولید استرالیا ۲۰۲۵

«نقاب سفید» ساخته ژیگا سیبر تولید ایرلند ۲۰۲۵

«گنج زنان» ساخته هیثم مغریبی و محمد بن رمضان تولید تونس ۲۰۲۵

«ردپاها، دنبال کردن پژواک‌های قطار» ساخته لوئیس مانوئل تولید کلمبیا ۲۰۲۵

«خاک رس فشرده» ساخته مارتسیو برلیا تولید ایتالیا ۲۰۲۵

«دفتر خاطرات گرینگو» ساخته رودریگو فاریاس تولید شیلی ۲۰۲۵

«برایم وطنی ترسیم کن» ساخته نور الخضر تولید هلند ۲۰۲۴

«هفده اکتبر ۱۹۶۱» ساخته پاسکو سباستین تولید فرانسه ۲۰۲۵

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.