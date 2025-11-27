به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه کارگروه تثبیت موقوفات استان کرمانشاه، سند مالکیت مسجد جامع کرمانشاه پس از یک قرن انتظار به حجت‌الاسلام غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اهدا شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام صالحی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، حسن‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و جمعی از معاونین و کارشناسان دو دستگاه اجرایی برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در این مراسم با تأکید بر اهمیت سنددار شدن املاک و اراضی، آن را یکی از اولویت‌های جامعه دانست و گفت: داشتن سند رسمی محکم، بسیاری از اختلافات و نزاع‌های ملکی را از بین می‌برد و موجب کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی خواهد شد.

وی سنددار کردن املاک و اراضی را جهاد محض برای ایجاد آرامش و امنیت اجتماعی توصیف کرده و از تلاش کارکنان ثبت اسناد و املاک استان قدردانی کرد.

رئیس قرارگاه مساجد و امام جمعه کرمانشاه، نیز با اشاره به اهمیت سنددار شدن موقوفات، امامزادگان و مساجد این اقدام را نشانه ولایتمداری و عبادت محض دانست و کار در ثبت اسنادواملاک را تلاش خاموش بدون تبلیغات، اما پرثمر عنوان کرد.

حجت‌الاسلام صالحی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود: کار تثبیت موقوفات در استان تمام شده است و در کشور جایگاه مطلوبی داریم.

در این دیدار حجت الاسلام صالحی، مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه کار تثبیت موقوفات در استان تمام شده است و در کشور جایگاه مطلوبی داریم از زحمات خستگی‌ناپذیر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه و کلیه کارکنان ثبت اسناد و املاک استان تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه گفت:کرمانشاه در صدور اسناد موقوفات نیز جزو استان‌های برتر کشور است

حسن پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه گزارشی از عملکرد این اداره ارائه داد و افزود: از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تیرماه ۱۴۰۳، روند صدور اسناد مالکیت تسهیل شده و موانع قانونی برطرف شده است.

وی گفت: ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی و ۸۲ درصد اراضی کشاورزی استان سند حدنگاری دریافت کرده‌اند و تاکنون قریب به ۶۰ هزار قطعه زمین کشاورزی سند شش دانگ دریافت کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همچنین به موفقیت‌های استان در حوزه اسناد روستایی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اشاره کرد و افزود: کرمانشاه در صدور اسناد موقوفات نیز جزو استان‌های برتر کشور است.

این نشست با تقدیم سند مالکیت حد نگاری مسجد جامع کرمانشاه و مسجد عماد الدوله شهرستان کرمانشاه توسط حسن پور مدیرکل ثبت اسناد املاک استان کرمانشاه به حجت الاسلام غفوری نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه به پایان رسید.