پخش زنده
امروز: -
با حضور استاندار اصفهان نشست با مجمع نمایندگان آببران غرب، شمال و جنوب حوزه زایندهرود در فرمانداری شهرستان خمینیشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالینژاد امروز در سفر شهرستانی خود به خمینیشهر ابتدا در مجمع نمایندگان آببران غرب، شمال و جنوب حوزه زایندهرود که با حضور هفت نماینده مجلس و هفت فرماندار در محل فرمانداری خمینیشهر برگزار شد، حاضر شد.
در این نشست سه ساعته کشاورزان و دامداران به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.
مطالبه حقآبه، بستر اصلاح الگوی کشت وجایگزین کشت، تامین خسارت و ارائه راهکارهای حل مشکلات کمی آبی از جمله مهمترین مسائلی بود که از سوی کشاورزان به عنوان مطالبه مطرح شد.
در این نشست نیز نمایندگان مجلس هفت شهرستان مربوطه به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خود و نیر مسائل کشاورزان و دامداران پرداختند.
استاندار اصفهان امروز در سفر خود به خمینیشهر دیداری با اهالی جوی آبادی خواهد داشت.
همچنین از شهرک صنعتی این شهرستان بازدید و در ادامه به دیدار یک خانواده شهید خواهد رفت.