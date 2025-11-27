پخش زنده
۲۴۶ منتخب اولیا و مربیان، به مدت دو سال در شوراهای نواحی و مناطق استان اصفهان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ادارۀ انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از بین بیش از ۲۷۰۰۰ نفر از اعضای انجمن اولیا و مربیان استان اصفهان که منتخبان اولیا در مدارس میباشند، ۲۴۶ نفر به مدت ۲ سال به عنوان عضو شورای مرکزی انتخاب شده و ۶ نفر به عضویت شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان استان برگزیده میشوند.
امینه سادات طباطبایی افزود: انجمن اولیا و مربیان نقشی بی بدیل در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی سند تحول بنیادین ایفا میکند.
وی گفت: هر ۲ سال یکبار در هر ناحیه و منطقه از بین رؤسای انجمن اولیا و مربیان مدارس، طی انتخابات، ۶ نفر به عضویت این شورا در میآیند که نقش مهمی در پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی سازمان آموزش و پرورش دارند.