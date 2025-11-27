شهردار تبریز از ادامه خدمات دهی رایگان مترو و خطوط اتوبوسرانی بی‌.آر.تی طی روز پنجشنبه ششم آذرماه در این شهر خبر داد.

رایگان شدن خدمات‌دهی مترو و خطوط اتوبوسرانی در تبریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یعقوب هوشیار از ادامه خدمات دهی رایگان مترو و خطوط اتوبوسرانی BRT طی روز پنجشنبه ششم آذرماه در تبریز خبر داد و گفت: با توجه به اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها در سطح شهر و همکاری مطلوب شهروندان با این طرح شهرداری تبریز جهت رفاه حال شهروندان استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی و خطوط بی‌.آر.تی را برای امروز رایگان اعلام می‌کند.

وی افزود: بر این اساس شهروندان تبریزی می‌توانند امروز ضمن اجتناب از استفاده از وسایل نقلیه شخصی، با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش میزان آلودگی هوای شهر یاریگر دستگاه‌های اجرایی باشند.

خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله اقدام به جابجایی مسافرین می‌کند. همچنین اتوبوس‌های مسیر بی‌.آر.تی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج همه روزه مسافرین را جابجا می‌کند.