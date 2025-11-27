پخش زنده
رییس اداره دامپزشکی دزفول گفت: کانون تب برفکی در دامهای این شهرستان کنترل شد و این بیماری تلفاتی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ورجاوند بیان کرد: یک کانون سویه جدید بیماری تب برفکی، در یکی از مجتمعهای دامپروری دام سنگین حاشیه دزفول مشاهده شد که به علت واکسیناسیون هفته قبل از بروز بیماری، با تلفاتی در دامها همراه نبود.
وی با بیان اینکه دامهای گاو و گاومیش در این کانون درگیر بیماری تب برفکی شدند، اظهارکرد: پس از آن، واکسیناسیون تا شعاع ۱۰ کیلومتری کانون بیماری تب برفکی انجام شد و تاکنون حدود ۹۰ درصد واکسیناسیون دامهای سنگین علیه این بیماری انجام شده است.
رییس اداره دامپزشکی دزفول بدون اشاره به تعداد دامهایی که درگیر تب برفکی شدند، گفت: تمامی دامهای سنگین منطقه تا پایان هفته واکسیناسیون خواهند شد ضمن اینکه حدود ۳۲۰ هزار راس دام سبک و ۳۴ هزار راس دام سنگین نیز پیش از این به صورت رایگان علیه سویه بومی تب برفکی واکسینه شدند.
ورجاوند تصریح کرد: پس از مشاهده علائم، خیابانها و دامداریهای کانون بیماری پاکسازی و ضدعفونی شدند و روستا برای جلوگیری از خروج دام بیمار قرنطینه شد.
رییس اداره دامپزشکی دزفول اظهار کرد: همچنین میدان دام نزدیک کانون بیماری نیز تعطیل و کشتارگاه ضدعفونی و آهک پاشی شد.
وی خاطرنشان کرد: سویه جدید تب برفکی ممکن است در دامهایی که هنوز واکسن دریافت نکردهاند علایم بیشتری نسبت به سویه قبلی داشته باشد.
ورجاوند ادامه داد: رعایت نکات بهداشتی مانند تمیزکردن اماکن دامی، تمیزکردن کف بستر دامداری، ضدعفونی و آهک باشی، واکسیناسیون، جابجا نکردن دام، بازدید نکردن افراد متفرقه و جلوگیری از ورود خریداران و دلالان به کنترل بیماری کمک میکند.
وی تاکید کرد: واکسیناسیون دامها در دزفول جوابگو بوده، زیرا تلفاتی نداشتهایم، علائم شدید نبود و با قرنطینه کانون، بیماری گسترش نیافت.
رییس اداره دامپزشکی دزفول بیان کرد: در صورت انجام درمانهای حمایتی و استفاده از داروی ضد درد و التهاب، از عفونت زخمها جلوگیری میشود و دام میتواند دوباره به خوراک برگردد و سالم بماند.
وی با بیان اینکه تب برفکی جزو بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیست، افزود: دام در مرحله تب، طبق علائم مشاهده شده توسط بازرس، ضبط خواهد شد ضمن اینکه سلامت گوشت دام به طور مداوم توسط دامپزشکان رصد میشود تا دام بیمار کشتار نشود.
ورجاوند اضافه کرد: در صورت کشتار داخل کشتارگاه رصد و در صورت غیرقابل مصرف بودن ضبط خواهد شد و اگر گوشت با روشهای دیگری وارد بازار شود نیز توسط بازرسان رصد میشود.
وی با تاکید بر اینکه گوشت دام، آلودگی برای انسان ایجاد نخواهد کرد، افزود: بیماری در این کانون کنترل شده و به نقاط دیگر گسترش نیافته است.
رییس اداره دامپزشکی دزفول ادامه داد: در حال حاضر واکسیناسیون دامهای سنگین علیه تب برفکی در حال انجام است و درصورت تامین واکسن نسبت به واکسیناسیون دام سبک اقدام خواهد شد.