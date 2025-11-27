به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت هفته بسیج، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و کارگاه‌های مهارت آموزی به همت ناحیه مقاومت بسیج محمد رسول الله شمال غرب شیراز و حوزه مقاومت بسیج شهرک قصر قمشه، با رویکرد حمایت از مشاغل خانگی در شهرک های گلدشت حافظ و گویم افتتاح شد.

به گفته سردار جمالی جانشین فرمانده سپاه فجر استان، یکی از رسالت‌های مجموعه بسیج سازندگی سپاه، حمایت از اشتغال‌های خرد و خانگی است که در این خصوص تسهیلات ویژه اشتغال به آنها داده و در برخی موارد محیط کار برای آنها فراهم می‌شود.

برگزاری گلریزان برای آزادسازی هفت زندانی جرایم غیرعمد و توزیع بیش از ۲ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان از دیگر برنامه‌های سپاه محمد رسول الله شمال غرب شیراز است.