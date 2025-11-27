پخش زنده
مرحله استانی سومین جشنواره علمی شهید چمران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جشنواره علمی شهید چمران در خراسان رضوی گفت : این رویداد علمی ویژه استادان، فرهیختگان و نخبگان دانشگاهی، در حوزه علوم انسانی و هنر، علوم پایه و فنی و مهندسی در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
عبدالحمید رضایی رکن آبادی افزود: جشنواره علمی شهید چمران از سوی سازمان بسیج اساتید کشور در دو سطح استانی و ملی مبتنی بر اسناد بالادستی علمی کشور از جمله سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار می شود.
وی گفت: کلیه فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در زمینه های علوم انسانی و هنر، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی با رویکرد اولویت های ملی و استانی و حل مسایل بویژه در راستای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید جزو محورهای جشنواره است.
رضایی رکن آبادی افزود: در این جشنواره کلیه استادان و مدرسان دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و مهارتی کشور، آثار علمی خود را در ۱۲ موضوع شامل: کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و فناوری، راهنمایی و مشاوره رساله و پایان نامه، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و فناوری، بسته سیاستی، کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره، کسب و کار نوآور و کارآفرین، برگزاری یا شرکت در کارگاه، نشست، دوره، سمینار و سخنرانی، نمایشگاه، اردو و بازدید و مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگی به جشنواره ارسال کردند.
وی ادامه داد: در این طرح، تلاش بر این است تا با شناسایی نهادها و مراکز و احصای نظام مسائل آنها، طرح های پژوهشی تقاضامحور و اولویت محور مورد توجه قرار گیرد.
برگزیدگان طرح شهید دکتر چمران، می توانند از تسهیلات شیوه نامه جذب در نهادهای فناورانه (طرح شهید تهرانی مقدم) و شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی های فرهنگی ـ رفاهی از دانش آموختگان برتر (طرح شهید رهنمون) بهره مند شوند.
در پایان از ۱۱ استاد و عضو هیات علمی دانشگاه های خراسان رضوی قدردانی شد.