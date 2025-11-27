پخش زنده
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با استناد به نتایج مطالعات اخیر گفت: بیش از ۹۰ درصد خاکهای زراعی استان از نظر میزان کربن آلی و بیش از ۸۰ درصد از این خاکها از نظر عناصر غذایی دچار کمبود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه مسکینی ویشکایی با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی خوزستان اظهار کرد: در چنین شرایطی، دستیابی به کشاورزی پایدار و تامین امنیت غذایی کشور، مستلزم مدیریت بهینه منابع آب و خاک است.
وی افزود: فرآیند تولید محصولات کشاورزی در این استان با تنشهای متعددی شامل زیستی (آفات، بیماریها و علفهای هرز) و غیرزیستی (گرما، شوری، خشکی، سرما، ماندابی و عوامل خاکی) روبهرو است که تداوم عملکرد بالا و پایداری تولید را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
این پژوهشگر از کاهش حاصلخیزی و باروری خاکهای استان خوزستان خبر داد و گفت: علاوه بر کاهش حجم آب ورودی رودخانهها، کیفیت آب نیز کاهشیافته و مقدار شوری منابع آب استان افزایش چشمگیری داشته است.
مسکینی ویشکایی با یادآوری جایگاه نخست استان خوزستان در تولید گندم کشور، بر ضرورت اجرای تناوب زراعی و کشت محصولاتی مانند کلزا در فصل پاییز تاکید کرد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان همچنین کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها را از جمله مزایای تناوب زراعی برشمرد و افزود: سیستم ریشهای متفاوت کلزا در کاهش فشردگی خاک نیز موثر است.
این پژوهشگر در ادامه به تشریح شرایط بهینه کشت کلزا پرداخت و اظهار کرد: کلزا برای رشد مطلوب نیاز به خاکهایی با ظرفیت بالای نگهداری آب و زهکش مناسب دارد.
این پژوهشگر در ادامه حد آستانه تحمل شوری برای کلزا را مشابه سایر غلات دانهریز و در حدود ۶ دسیزیمنس بر متر عنوان کرد و افزود: با افزایش شوری خاک و آب از این حد، عملکرد محصول کاهش مییابد.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه نیاز آبی کلزا، تصریح کرد: این محصول در اقلیم جنوب خوزستان به طور متوسط به حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیمتر آب نیاز دارد که در برنامهریزی آبیاری مزارع، باید آبشویی و راندمان روش آبیاری نیز در نظر گرفته شود.
مسکینی ویشکایی خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه آبیاری در مراحل مختلف رشد بهویژه در مرحله کاشت و مراحل گلدهی و غلافدهی نقش تعیینکنندهای در افزایش عملکرد این محصول دارد.
این پژوهشگر با تاکید بر حساسیت مراحل مختلف رشد کلزا به تنش کمآبی، به تشریح برنامه زمانی آبیاری این محصول در مناطق مرکزی و جنوبی استان خوزستان پرداخت و راهکارهای عملی برای مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع کلزا را ارائه کرد.