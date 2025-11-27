پخش زنده
امروز ۲۵۰ نیروی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی سپیدرود رشت مسیر بیش از یک کیلومتری را به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، در این شهرک پیاده طی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این همایش پیاده روی که به همت سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه قدس گیلان برگزار شد، ۲۵۰ کارگر واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی سپیدرود رشت به همراه خانوادههایشان، مسیر بیش از یک کیلومتری در محوطه این شهرک را به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج پیاده طی کردند.
سرهنگ عباس اسکندری رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات گیلان هم در مراسم پایانی این همایش، با اشاره به نقش کارگران در پویایی جامعه و حفظ ارزشهای بسیج، گفت: کارگران با امنیت شغلی و نشاط اجتماعی میتوانند جامعهای پویا و امیدوار بسازند.
در پایان این همایش، از شرکت کنندگان به قید قرعه، با اهدای جوایزی نفیس تقدیر شد.