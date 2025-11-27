پخش زنده
امروز: -
پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام ۱۷ ساله روز پنجشنبه با حضور مردم مسجدسلیمان و جمعی از دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان روز پنجشنبه در آیین تشییع و خاکسپاری پیکر شهید گمنام در شهرستان مسجد سلیمان اظهار کرد: امروز پیکر مطهر شهید گمنام ۱۷ ساله از شهدای عملیات رمضان در این شهرستان با استقبال گرم مردم و دانشجویان و دانشگاهیان تشییع شد.
سرتیپ دوم پاسدار عبدالرضا حاجتی افزود: ساخت یادمان این شهید گرانقدر به دست دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان طراحی شده و ماه آینده تکمیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: بی شک حضور این شهید گمنام برای این مجموعه دانشگاهی خیر و برکات ارزشمندی داشته و این یادمان محلی برای توسل و رفع گرفتاریهای مردم خواهد بود.