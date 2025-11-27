تیم خیبر خرم‌آباد در ادامه لیگ برتر کشتی آزاد، بار دیگر موفق شد ستارگان پاس ساری را شکست دهد و جایگاه خود را در گروه A تثبیت کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار حساس هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) که صبح امروز در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل ستارگان پاس ساری به برتری رسید.

این دومین پیروزی خیبر مقابل ستارگان در این فصل است و این تیم با این برد ارزشمند، شانس خود را برای بهبود جایگاه در جدول مسابقات افزایش داد.

نتایج انفرادی به زودی اعلام می‌گردد.