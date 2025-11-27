پخش زنده
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به افتتاح نیروگاه ۲۵۰ کیلوواتی گفت: این نیروگاه با هدف تولید انرژی پاک و کمک به کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریانفر،بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی سازمان آب و برق خوزستان با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات با تاکید بر اهمیت استفاده از منابع انرژی پاک اظهار کرد: این پروژه نه تنها به کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی کمک میکند، بلکه باعث کاهش اثرات منفی زیستمحیطی نیز خواهد شد.
وی افزود: خوزستان با توجه به تابش مناسب خورشید در بیشتر روزهای سال، ظرفیت بالایی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و این پروژه گام مثبتی در این راستا است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: برهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۲۵۰ کیلوواتی سازمان آب و برق خوزستان با هدف تولید انرژی پاک و کمک به کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، انجام شده است.
صدریان فر ادامه داد: این نیروگاه خورشیدی که در مساحتی به طول ۱۲۰۰ متر مربع ساخته شده است، توانایی تولید ۳۸۷ هزار کیلووات ساعت انرژی در سال را دارد که با عملکرد خود قادر است ۱۸۲ هزار کیلوگرم دیاکسید کربن را از جو زمین کاهش دهد، که به نوبه خود نقش مؤثری در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا دارد.
این پروژه، به عنوان یکی از نمونههای موفق در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی استان خوزستان باشد تا به سوی استفاده بیشتر از انرژیهای پاک حرکت کنند.