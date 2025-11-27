افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی
آیین افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج با حضور استاندار آذربایجان شرقی در سپاه عاشورا و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با فرمانده کل سپاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در مراسم افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی با قدردانی از اقدامات سپاه در حوزههای محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی گفت:وضعیت استان در اجرای این طرحها قابل تحسین است و سپاه استان علاوه بر ماموریتهای اصلی خود در رفع محرومیت نیز کارنامهای درخشان دارد.
وی افزود: حضور و همراهی دستگاههای اجرایی در اجرای پروژههای محرومیت زدایی نشان دهنده باور آنان به ضرورت خدمترسانی و بهبود شرایط زندگی مردم است.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:هرجا پروژهای نیمه تمام وجود دارد باید هم افزایی ایجاد شود تا به سرانجام برسد.
سرمست با اشاره به برنامه استان برای توسعه انرژیهای نو گفت: معاونت توسعه استانداری ماموریت یافته تا نصب پنلهای خورشیدی در ادارات استان را با جدیت دنبال کند.
وی تصریح کرد: عزم مدیریت استان بر استفاده از همه ظرفیتها و بهره گیری از افراد صاحب انگیزه در امور عام المنفعه است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه سیاست دولت و شخص دکتر پزشکیان در بحث محله محوری بر تقویت ظرفیتهای موجود و پر کردن خلاهای خدماتی است یادآور شد: استان نیز در همین مسیر حرکت میکند و دستگاههای اجرایی باید با همگرایی کامل در رفع محرومیت و رونق تولید گام بردارند.
سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا نیز با بیان اینکه قرار گرفتن آذربایجان شرقی در جایگاه استان رئیسجمهور مسئولیتها را سنگینتر کرده است گفت: سپاه عاشورا و مجموعههای بسیج در استان آمادگی کامل دارند تا در خدمت رسانی به مردم و همکاری با دولت نقش آفرینی کنند و عقب ماندگیها را جبران کنند.
وی افزود: هدف ما این است که آذربایجان شرقی در حوزه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی به عنوان استان پیشرو کشور مطرح باشد.
گفتنی است طرحهای بهرهبرداری شده در این مرحله شامل موارد زیر است:بهره برداری و تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و خانه محرومان،طرحهای آبرسانی به روستاها،نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی ،آسفالت راههای روستایی، جادههای بین مزارع، مسیرهای منتهی به مزار شهدا و محوطه حوزهها و پایگاههای بسیج ،افتتاح کارگاههای اشتغالزایی، اجرای پروژههای عامالمنفعه ،احداث و بهرهبرداری از خطوط انتقال و کانالهای آب کشاورزی.