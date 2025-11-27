به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنه‌منش اظهارکرد: اردوی تیم ملی از فردا هفتم آذر با حضود ۴۰ نفر در شهر شوش برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه اردو ۱۰ روزه خواهد بود، گفت: از خوزستان دو بوکسور به نام‌های سینا عبیات و سیدمهدی حسینی در این اردو حضور خواهند داشت. همچنین سلمان امیری و امیدی به ترتیب به عنوان سرپرست و مربی تیم‌ملی از خوزستان در این اردو حضور خواهند داشت.

رییس هیات بوکس خوزستان با اشاره به آماده‌سازی تیم‌ملی نونهالان برای مسابقات بین المللی پیش‌رو، ادامه داد: امیدوارم بوکسور‌های شایسته خوزستانی بتوانند با اثبات خود، در ترکیب تیم‌ملی قرار بگیرند و شاهد درخشش آنها در ترکیب تیم‌ملی باشیم.

وی تاکید کرد: شرایط برای میزبانی اردوی تیم‌ملی در شهر شوش آماده است و تلاش بر این است که بوکسور‌های نونهال در بهترین شرایط آماده شوند.