رییس هیات بوکس خوزستان از برگزاری اردوی تیمملی نونهالان در شهر شوش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنهمنش اظهارکرد: اردوی تیم ملی از فردا هفتم آذر با حضود ۴۰ نفر در شهر شوش برگزار میشود.
او با بیان اینکه اردو ۱۰ روزه خواهد بود، گفت: از خوزستان دو بوکسور به نامهای سینا عبیات و سیدمهدی حسینی در این اردو حضور خواهند داشت. همچنین سلمان امیری و امیدی به ترتیب به عنوان سرپرست و مربی تیمملی از خوزستان در این اردو حضور خواهند داشت.
رییس هیات بوکس خوزستان با اشاره به آمادهسازی تیمملی نونهالان برای مسابقات بین المللی پیشرو، ادامه داد: امیدوارم بوکسورهای شایسته خوزستانی بتوانند با اثبات خود، در ترکیب تیمملی قرار بگیرند و شاهد درخشش آنها در ترکیب تیمملی باشیم.
وی تاکید کرد: شرایط برای میزبانی اردوی تیمملی در شهر شوش آماده است و تلاش بر این است که بوکسورهای نونهال در بهترین شرایط آماده شوند.