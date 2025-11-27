از دو سند آمادگی و پاسخ به حوادث و سوانح در استان و کاهش خطر حوادث و سوانح در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان رونمایی شد

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان، با قدردانی از نقش آفرینان در تدوین سند «کاهش خطر حوادث و سوانح» و «آمادگی و پاسخ» در راستای پیشگیری و مقابله با بحران در استان کرمان، افزود: این سند پیشگیری از بحران جزو محدود اسناد کاربردی و عملیاتی است که می‌تواند نقشه راه فعالیت همه اعضای ستاد بحران استان باشد.

محمدعلی طالبی تاکید کرد: همه مدیران باید این سند را مطالعه کنند و موضوعات آن را در فعالیت‌های خود به کار بگیرند، اگر امکان داشته باشد در یکی از جلسات ستاد بحران آزمونی از مدیران برگزار خواهد شد تا مشخص شود چه کسانی این سند را مطالعه کرده و کدام دستگاه‌ها آن را عملیاتی کرده‌اند.

وی ادامه داد: ادامه داد: بخش مخاطرات در سند «کاهش خطر حوادث و سوانح» و «آمادگی و پاسخ» بسیار مهم است، اولویت‌ها به خوبی و عمیق مشخص شده، نقشه شهر‌ها تهیه شده و مخاطراتی، چون سرمازدگی، خشکسالی، گرد و غبار و طوفان شناسایی شده و، این نقشه مخاطرات کمک می‌کند تصمیمات مناسبی در راستای پیشگیری و آمادگی اتخاذ شود.