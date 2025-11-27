

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره لیگ اسلالوم در بخش بانوان و مردان با برگزاری مرحله اول و دوم دیروز و امروز با رقابت ورزشکاران باشگاه‌های استخر شهید فاضل، کفش سالار قم، موج‌های آبی شهرکرد، فولاد هرمزگان، مهرپویان شهرکرد، گنجر هرمزگان و کارگران شهرکرد در بخش مردان و تیم‌های تکنیک و تاکتیک شهرکرد، واریان البرز، آوا شهرکرد، سینکو قشم و کفش سالار قم در بخش بانوان در دریاچه آزادی آغاز شد. در این رقابت ورزشکاران در مواد کایاک و کانوی تک‌نفره، اسپرینت اسلالوم، کانوکایاک امدادی و کایاک کراس رقابت می‌کنند.

در روز دوم رقابت‌ها، ورزشکاران در ماده کایاک کراس رقابت کردند.

در بخش مردان بردیا پیروزنیا از فولاد هرمزگان در جایگاه نخست قرار گرفت و پارسا ملایی از استخر شهید فاضل و ماهد صفی‌خانی از مهرپویان شهرکرد دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز ملیکا سماکی از آوا شهرکرد مقام اول را کسب کرد و مینو معصومی از تکنیک و تاکتیک شهرکرد و ویانا خدامددی از واریان البرز دوم و سوم شدند.

بر این اساس رقابت‌های روز دوم نیم‌فصل نخست لیگ قایقرانی اسلالوم بانوان و مردان به پایان رسید.