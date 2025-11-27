پخش زنده
امروز: -
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور: طراحی اعتکافهای دانش آموزی و نوجوان محور از اولویتهای این ستاد با تمهیدات ویژه آموزشی و معنوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام تکیهای در شورای راهبری اعتکاف استان با اشاره به جایگاه معنوی اعتکاف، بر لزوم برنامه ریزی برای جذب نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایههای اصلی انقلاب و جامعه اسلامی در مراسم اعتکاف تاکید کرد.
وی افزود: این آیین معنوی و روح بخش باید با زبان و بیانی جذاب بیش از پیش در جامعه نهادینه شود. طراحی اعتکافهای دانش آموزی و نوجوان محور از اولویتهای این ستاد با تمهیدات ویژه آموزشی و معنوی است.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور تصریح کرد: مراسم اعتکاف امسال با شعار «معنویت، اتحاد و استقامت» در سطح کشور برگزار میشود و بسترهای مناسب برای حضور آگاهانه مردم به ویژه نسل جوان در این حریم امن معنوی فراهم شده است.
آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان هم با تقدیر از تلاشهای ستاد مردمی اعتکاف بر نقش محوری این مراسم در ایجاد آرامش روانی و تقویت هویت دینی در جامعه تاکید کرد و افزود: اعتکاف فرصت بی بدلیلی برای خودسازی و انس با معارف الهی است که باید جلوههای زیبای آن از طریق ظرفیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای به درستی به نسل جوان نشان داده شود.